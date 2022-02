Notizie Napoli calcio. "Stanislav Lobotka, a fine gara, ha accusato un risentimento alla coscia destra". Questo il commento della SSC Napoli al termine della gara pareggiata in casa contro l'Inter.

Lobotka

Napoli, infortuni per Politano e Lobotka

Due brutte notizie per Spalletti, che oltre Politano dovrà valutare anche Lobotka in vista della gara di Europa League contro il Barcellona in programma il prossimo giovedì.