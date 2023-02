Infortunio durante Inter-Udinese, lascia il campo in lacrime | FOTO

Il centrale dell’Udinese ha riportato un problema al ginocchio destro: ha provato a restare in campo, ma si è dovuto arrendere. E’ durata appena 18’ l'Inter-Udinese di Enzo Ebosse. Il difensore della compagine friulana infatti, ha riportato un infortunio che l’ha costretto a lasciare il campo già nel corso del primo tempo. In realtà il centrale camerunense aveva avvertito dolore al ginocchio destro già al 13’, ma ha provato stoicamente a restare in campo, prima di doversi arrendere. A riportarlo è Goal.com