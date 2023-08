Infortunio Anguissa, CorSport: sensazioni negative per il centrocampista, attesi esami strumentali

Notizie Napoli calcio. Nuovo problema per la squadra di Rudi Garcia che stamattina ha dovuto fare i conti con lo stop imprevisto di Frank Anguissa: il centrocampista camerunense, nel corso dell'allenamento mattutino a Castel di Sangro, ha subito un risentimento alla coscia.

Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport sulle condizioni di Anguissa:

Frank Anguissa si ferma, in allenamento, si intuisce che stavolta non c’è da stare troppo allegri: sono le prime sensazioni, a volte non c’è bisogno neanche di aspettare gli esami strumentali, che sono in corso e finiranno per dare un quadro clinico preciso, ma il sospetto che Anguissa sia costretto a fermarsi comincia ad ingigantirsi, proprio prima della seduta pomeridiana.