Indizi su Soumaré! Oggi out per "motivi personali", a Siviglia sono sicuri che vada a Napoli

Calciomercato Napoli, indizi su Boubakary Soumaré, centrocampista del Siviglia in prestito dal Leicester!

Oggi Soumaré ha saltato la partita di campionato tra Siviglia e Athletic Bilbao ed il club ha motivato la sua assenza adducendo a presunti "motivi personali", non meglio specificati. I tifosi del Siviglia sono esplosi sui social e i blog di settore sono convinti che il vero motivo per cui Soumarè non ha giocato sia perché è già pronto il suo trasferimento a Napoli.

Il Leicester sarebbe pronto a richiamare Soumaré dal prestito per cederlo al Napoli, che ha intenzione di acquistarlo per trovare un vice Anguissa pronto a sostituire subito il camerunense in partenza per la Coppa d'Africa.