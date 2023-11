Incredibile Ndombele al Galatasaray: in sovrappeso di 6 chili, ordina un hamburger e litiga con l'allenatore!

Ultime news calcio - L'avventura di Tanguy Ndombele, ex Napoli, al Galatasaray potrebbe essere già finita. L'ex calciatore del Napoli avrebbe litigato con il tecnico Okan Buruk dopo la partita di Champions con il Bayern Monaco. Oggetto del contendere, per quella lite, sarebbe stato un hamburger: la punta dell'iceberg del complicato rapporto del francese con l'allenatore e con il club di Istanbul, con cui ha giocato pochissimo e che potrebbe lasciare già a gennaio.

Il tecnico Okan Buruk, che ha riportato in alto il club, ha cercato di rimettere in condizioni decenti Ndombele, che si era presentato con ben 6 chili di troppo. Motivo per il quale probabilmente ha giocato molto poco. E Ndombele avrebbe litigato in modo feroce con Okan Buruk la sera di Galatasaray-Bayern di Champions League, secondo quanto riportano i media turchi: i toni si sarebbero accesi, perché il centrocampista avrebbe ordinato un hamburger mentre era nell'hotel della squadra, per giunta dopo una sconfitta.

Il centrocampista transalpino, che ha 26 anni, sempre secondo i media turchi, "non tornerà in squadra fin quando non avrà una forma accettabile. A Ndombele sarebbe stato chiesto di mettersi seriamente a dieta e di calare fino ai 75 chili, ufficialmente ne pesava 79 lo scorso anno, per 181 centimetri di altezza".