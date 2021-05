Incredibile Liverpool: Alisson segna in pieno recupero e riaccende le speranze Champions dei Reds [VIDEO]

Notizie Calcio. Succede di tutto in West Bromwich-Liverpool: i Reds strappano tre punti fondamentali e mantengono vivissimo il sogno Champions. A siglare il 2-1 finale è stato il più inatteso dei protagonisti: il portiere Alisson. L'ex Roma era salito nell'area avversaria per l'ultimo disperato tentativo su corner della squadra di Klopp, riuscendo a ribadire la palla in rete con una perfetta torsione di testa. Con questa vittoria il Liverpool sale a -1 dal quarto posto del Chelsea, con due giornate ancora da giocare.