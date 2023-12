Incontro tifosi-giocatori a Castel Volturno, il messaggio per la squadra: "Dignità"

Napoli - Arrivano le ultime notizie riguardo quello che è accaduto a Castel Volturno con l'incontro tra la squadra e i tifosi del Napoli che hanno avuto un faccia a faccia nelle ultime ore. Questo quanto riportato da Calciomercato.it:

Una piccola delegazione di supporter è entrata con due auto nel centro sportivo di Castel Volturno. L’obiettivo dell’incontro è caricare i ragazzi in un momento così delicato della stagione e a ridosso di una partita molto sentita. Tutto per la maglia avrebbe detto Spalletti. Tutto per lei.

Prima del colloquio faccia a faccia con il capitano Di Lorenzo, il gruppetto di tifosi delle curve si è riunito in un rapido briefing. Nessuna contestazione e solo una parola risuonata più volte fuori i cancelli di Castel Volturno: dignità.

L’augurio è di vincere contro i giallorossi e trascorrere un sereno Natale. Tifosi, squadra e dirigenza. Poi l’obiettivo a breve termine sarà quello di conquistare la Supercoppa, un contentino per rendere meno amara la stagione. Il vero obiettivo stagionale, però, resta un posto nella nuova Champions. Non rientrarci sarebbe fallimen