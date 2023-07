"Ieri sera il presidente del #Napoli Aurelio De Laurentiis ha salutato una rappresentanza dei gruppi ultras arrivati a #Dimaro. I tifosi organizzati hanno apprezzato l'impegno per una campagna abbonamenti più vicina alle esigenze di tutti i tifosi e con prezzi contenuti. Confermato il supporto alla squadra in tutte le trasferte, in campionato e in Europa". Questo il tweet del collega de Il Roma, Giovanni Scotto.