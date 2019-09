Incidente mortale per Giuseppe, applausi, striscione e cori per l'ultrà dei Fedayn al funerale [VIDEO]

Si sono tenuti presso la Chiesa di Sant'Anna al Borgo Sant'Antonio Abate, i funerali di Giuseppe Menale, il 26enne morto nei giorni scorsi a seguito delle gravi ferite riportate nel corso di un incidente stradale in via Cesare Rosaroll. La famiglia dello sfortunato tifoso del Napoli, che seguiva gli azzurri nel gruppo organizzato dei Fedayin, a seguito della morte, aveva deciso di donare gli organi del ragazzo. Grande commozione e tanti applausi tra i presenti, gli ultras gli hanno dedicato dei cori nel corso della celebrazione commuovendo tutti i presenti (clicca su play per guardare il video in allegato). "Guerriero", si leggeva sullo striscione degli amici del tifo organizzato. Lungo applauso dopo il minuto di silenzio nel ricordo di Giuseppe Menale.

Nella serata del 5 settembre Giuseppe transitava in via Cesare Rosaroll quando, all’altezza di un tratto di strada leggermente in salita, ha perso il controllo del ciclomotore a causa di una scia di percolato fuoriuscito da un mezzo della AM Technology Srl, ditta con sede a Peschiera Borromeo nel milanese e che coadiuva la società AsìaNapoli nel ciclo della raccolta dei rifiuti in città. Menale, che non indossava il casco al momento del sinistro, cadendo in terra ha violentemente battuto la testa sull’asfalto, cosa che gli ha provocato una frattura interna ed esterna del cranio.