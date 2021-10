Incendio in una fabbrica di plastica, la nube tossica arriva a Napoli: "Non uscite di casa"

Ultimissime notizie. Ieri ad Airola, in provincia di Napoli, è andato in fiamme un deposito di componenti per l'industria automobolistica: tonnellate di plastica che si sono trasformate in una nube tossica, completamente nera, che molto velocemente si è diffusa in tutta la regione, rendendo l'aria irrespirabile.

L'incendio si è sviluppato intorno alle ore 16:00 di ieri pomeriggio, all'interno della fabbrica "Sapa" e per spegnerne le fiamme è stato necessario chiamare all'azione i pompieri di tutta la regione Campania. La nuvola nera che si è generata è pericolosamente tossica: può causare tosse e conati di vomito, fa male ai polmoni. Tanto che uno dei vigili del fuoco impegnato nelle operazioni è stato trasportato in ospedale. Nel frattempo la nube è stata portata dal vento dal beneventano fino alla città di Napoli, dove il cieli ieri pomeriggio si è tinto improvvisamente di nero.

Airola Nuvola Tossica Campania

"Non uscite di casa": la nube è tossica, vietato respirare

Il Mattino di Napoli, oggi in edicola, per fare chiarezza sulla questione ha intervistato Gennaro D'Amato, pneumologo e allergologo che per anni ha lavorato all'Ospedale Cardarelli in qualità di primario: "Le particelle di questa nube aggrediscono i polmoni e si insinuano a fondo. Provocano problemi gravi alle vie respiratorie che vanno individuati subito per evitare di fare danni ulteriori. Restate a casa, come ha già avvertito la protezione civile".

Quali sono i sintomi dell'intossicazione: "La gola si stringe, hai voglia di tossire e si può fare molta fatica a respirare. Se vi succede, non andate in panico. Chi soffre di asma e di allergia farebbe bene a cautelarsi. Per difendersi dalla nube velenosa non si deve uscire di casa".