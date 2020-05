Maxi incendio a Napoli, enorme colonna di fumo nero invade la città [FOTO]

Ultime Notizie - Un vasto incendio ha colpito questo pomeriggio un capannone di articoli cinesi nella zona di Gianturco. A darne notizia sono i vigili del fuoco, giunti sul posto per domare le alte fiamme.



Come riporta l'edizione online de Il Mattino, una colonna di fumo è visibile a diversi chilometri di distanza dal luogo dell'incendio. Molti uffici del cento direzionale, come dimostrano le foto, sono letteralmente "invasi" dalla nube nera. L'alta colonna di fumo nero, visibile a distanza, ha suscitato allarme tra i residenti. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia. La Polizia sta accertando se le fiamme sono divampate in un deposito di proprietà di cinesi o in un capannone.

Incendio a Napoli 10 maggio, i dettagli



Il blocco del traffico ferroviario per circa mezzora sulla linea 2 della Metropolitana (Pozzuoli-San Giovanni/Barra) all'altezza della stazione di Gianturco è una delle conseguenze del vasto incendio. Le fiamme, infatti, lambiscono i binari della linea ferroviaria. Probabile che ad esplodere sia stata una bombola di gas.