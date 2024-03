In Georgia fermano il concerto: "Fatemi vedere il gol di Kvaratskhelia" | VIDEO

In Georgia non si ferma la mania per Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli è un vero e proprio eroe in patria, dove domenica sera hanno perfino fermato un concerto per guardare il suo gol contro la Juventus.

Siamo a Tbilisi, capitale della Georgia, dove domenica sera si stava esibendo in concerto Niaz Disamidze, artista molto famoso in Georgia. Durante il concerto, al momento dell'1-0 del Napoli contro la Juventus, l'esultanza del pubblico ha costretto l'artista sul palco ad interrompere l'esibizione. Lui stesso ha chiesto al pubblico: "Ha segnato Khvicha? Davvero? Voglio vedere il gol, fammelo vedere".

