In Australia si tifa Napoli! Esultanza sfegatata dall'altra parte del mondo | VIDEO

CalcioNapoli24 vi porta in Australia, dove un gruppo di tifosi napoletani si è riunito nel Club Napoli South Australia per sostenere i colori azzurri anche dall'altra parte del mondo! La nostra amica Deborah Lanciato ci accompagna in tour tra i tifosi del Napoli australiani, in occasione della partita Napoli-Cremonese 3-0 alla scoperta di questa meravigliosa comunità di napoletani in Australia.

Tifosi napoletani in Australia

Vi siete mai chiesti cosa significa essere napoletani dall'altra parte del mondo? Anche a migliaia di kilometri di distanza, l'amore per la maglia non cambia! Vedere per credere...

