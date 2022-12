Questa sera al Maradona si svolgerà l'amichevole tra Napoli e Villarreal. Tra gli spagnoli i due grandi ex che hanno fatto la storia recente del club azzurro.

Una piccola delegazione del 'sottomarino giallo' non ha perso occasione per recarsi nei Quartieri Spagnoli per omaggiare la memoria di Diego presso Largo Maradona.

Guarda le immagini mandate in onda dai colleghi di TG3 Campania in allegato: