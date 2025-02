Il verbale di Beretta: "Soldi agli ultras Milan per gestire insieme l’affare Champions"

«Praticamente qua è la semifinale di Champions, era il derby. A Marco gli venne l’idea di parlare con Luca, nel caso che una delle due squadre passasse, comunque di trovare la percentuale e di guadagnare, come se vai a scommettere alla Snai, capito?». La spiegazione del patto di non aggressione tra curve di Inter e Milan – come riportato da La Repubblica – è in questo passaggio dell’interrogatorio di Andrea Beretta del 21 gennaio scorso.

«E abbiamo fatto quest’accordo qua con loro, nel caso passasse una o l’altra con una percentuale di far guadagnare anche la squadra che non era passata». In pratica: «Gli ho dato 1.000 o 2.000 bandiere di quelle gialle che avevo fatto fare per la coreografia di Istanbul, che potevano essere vendute a 10- 20 euro. E loro le mettevano ai baracchini da vendere», ha raccontato l’uomo in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco.