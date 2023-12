Il Var interviene in Frosinone-Torino: situazione simile a Lobotka-Lautaro, perché non è intervenuto in Napoli-Inter?

Altro episodio tanto discusso in Frosinone-Torino, con l'arbitro Massimi per non aver interrotto il gioco per il fallo di Gelli su Ricci a centrocampo: da lì era successivamente scaturito il rigore, prima assegnato e poi tolto, per un intervento di Buongiorno su Kaio Jorge. A salvare il fischietto è stato il Var, che lo ha richiamato subito al monitor per rivedere l'azione da capo. Quanto accaduto allo Stirpe ricorda l'episodio del gol di Calhanoglu in Napoli-Inter di 7 giorni fa, scaturito da un episodio molto simile e contestatissimo dal Napoli per un fallo di Lautaro su Lobotka.