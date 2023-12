Il Sole 24 Ore - Dopo aver mandato via Spalletti-Garcia, ADL non può cacciare Mazzarri: preferisce una cosa

Il Sole 24 Ore fa il punto natalizio sul campionato italiano. Con un articolo titolato: “Serie A, doni per tutti tranne che per Pioli e De Laurentiis”. Si legge da Il Sole 24 Ore:

"I fatti ci dicono che, dopo 17 giornate, l’Inter festeggia il Natale da dominatrice assoluta. Un dominio quasi imbarazzante che ricorda quello del Napoli dell’anno scorso. Con una differenza importate però: che i nerazzurri non hanno come presidente De Laurentiis. E e questo diciamo la verità aiuta. Ma ne parliamo più avanti. Tornando alla squadra di Inzaghi cos’altro si può aggiungere al coro delle celebrazioni? Se perfino Arnautovic, che con il Lecce aveva sbagliato tutto, s’inventa un colpo di tacco che neanche Maradona, vuol proprio dire che questo è il campionato dell’inter. Dove c’è felicità per tutti come quando, a Santo Stefano, dopo l’ultima fetta di panettone, si va al cinema coi bambini per vedere “Acquaman”".