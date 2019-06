Il San Paolo torna a risplendere, immagini mozzafiato prese dall'alto da un drone: i lavori vanno avanti senza sosta [VIDEO]

Lo stadio San Paolo si veste di gala per le Universiadi. I lavori all'interno dell'impianto di Fuorigrotta, sia quelli per la pista d'atletica che quelli per i sediolini, al pari di quelli svolti nei bagni, stanno per volgere al termine e vanno avanti praticamente senza sosta ed il risultato di questa ristrutturazione è davvero entusiasmante. Interessante, a tal proposito, il video realizzato dai colleghi di TeleClubItalia 'Club Napoli all news', che hanno ripreso dall'alto lo stato in cui si presenta oggi il tempio della SSC Napoli. Insomma, a questo punto, considerando anche che oggi è stato montato il primo maxischermo, non ci resta che attendere quella che sarà la resa finale di questi lavori.

Clicca sul video in allegato