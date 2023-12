Il Roma, Scotto: "Rinnovo Osimhen, accordo raggiunto: cifre, dettagli e l'obiettivo cessione la prossima estate"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto sul proprio profilo Facebook:

"Sembra essere tutto pronto per il rinnovo-ponte di Osimhen con il Napoli. Accettata la clausola di 130/140 milioni. Stipendio di 10 milioni a stagione. Accordo fino al 2026, ma l'obiettivo è lasciar partire il giocatore la prossima estate con un prezzo già fissato. Dovrebbe essere messo tutto nero su bianco entro fine anno per rimanere nel Decreto Crescita e far risparmiare al club azzurro il 75% di tasse sullo stipendio del nigeriano".