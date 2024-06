Il Roma - Di Lorenzo-Napoli, possibile schiarita dopo l'Europeo! Servirà un ultimo step di De Laurentiis

Calciomercato Napoli. Si è tenuto quest'oggi il summit tra la dirigenza SSC Napoli, il presidente De Laurentiis e l'agente Mario Giuffredi (che rappresenta Di Lorenzo, Gaetano, Mario Rui, Politano e Folorunsho).

Importanti aggiornamenti sul caso Di Lorenzo arrivano dall'edizione online del quotidiano Il Roma:

Passi avanti per la pace tra Di Lorenzo e il Napoli. Ieri il confronto tra il suo procuratore, Mario Giuffredi, il ds Manna, il presidente De Laurentiis e Antonio Conte è stato utile. L'agente, che ha parlato separatamente col presidente e col ds, ha raccolto la posizione del presidente, che ha ribadito l'incedibilità del giocatore e la volontà di mettere a posto quello che è stato inteso come un semplice equivoco.

Il calciatore sarebbe risentito per alcuni comportamenti del patron nei suoi confronti, perdendo fiducia e motivazioni nel restare a Napoli. Nulla di irrimediabile: Giuffredi ha raccolto le posizioni della società e le riporterà a Di Lorenzo, attualmente impegnato con la Nazionale. Ovviamente servirà il passo più ovvio: quello diretto con il calciatore, ma solo quando l'Europeo sarà concluso. A quel punto tutto dovrebbe essere chiarito, ma servirà un ultimo step: quello del chiarimento tra la società e il capitano. Il Napoli non ha dubbi: Di Lorenzo è incedibile e resterà il capitano. Sicuramente sono queste le basi per ripartire: salvo colpi di scena tutto dovrebbe essere risolto.