Il Pomigliano conquista la A femminile: via alla partnership con De Laurentiis?

Napoli Calcio - Il Pomigliano femminile, da ieri è in serie A, e comincia a pianificare il suo futuro nella massima serie. Confermata a breve la coach Manuela Tesse e buona parte della squadra, si guarda all’aspetto societario. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro tra il club campano e la famiglia De Laurentiis, per valutare se e come allargare il contesto societario, come riporta tuttocalciofemminile.com. Resterà alla guida il presidente Pipola, il Napoli invece avrebbe l’intenzione di curare il settore giovanile del Pomigliano. Infine la questione impianto, probabilmente allargamento per 4/5 mila posti, per le gare di cartellino probabilmente allo stadio Diego Armando Maradona.