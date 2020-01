Il Napoli vince alla FIFA il ricorso contro il Watford per Zuniga: risparmiati 3 mln di ingaggio al giocatore, i dettagli

Il Napoli ha vinto alla Fifa la causa contro il Watford relativa a Camilo Zuniga, risparmiando, così, oltre 3 milioni di euro di ingaggio del giocatore. A riportare la notizia è il portale Calciomercato.com:

"Al termine di due anni di contenzioso, la Commissione Status del Giocatore ha, infatti, emesso, pochi giorni or sono, la decisione riguardante la disputa sulla titolarità del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista colombiano, statuendo anche sul conseguente obbligo di pagamento degli emolumenti contrattualmente spettanti a Zuniga. La condizione prevista dalla società del Presidente Aurelio De Laurentiis, assistita nella controversia dall’Avv. Mattia Grassani di Bologna, affinchè il prestito del giocatore, intervenuto nella stagione 2016/2017, si trasformasse in definitivo, riguardava la disputa, con la maglia del Watford, di almeno 12 partite in gare ufficiali, di durata non inferiore a 30 minuti. Poiché l’atleta, al 30 giugno 2017, aveva maturato 11 gettoni in Premier League e 2 nel Campionato Under 23, il Watford respinse il giocatore, per avvenuto scioglimento del contratto di cessione temporanea, restituendolo al Club azzurro. La tesi del Watford era che la competizione giovanile non dovesse essere considerata quale gare ufficiali e che, quindi, le due presenze non dovessero essere computate ai fini dell’avveramento della condizione per la trasformazione del prestito in acquisizione definitiva. Di diverso parere è stata la Commissione Status del Giocatore della FIFA che, nella sentenza, ha giudicato le partite disputate da Zuniga in Under 23 come gare ufficiali a tutti gli effetti. Pertanto, Zuniga è stato considerato trasferito a titolo definitivo dal Napoli al Watford per l’intera stagione 2017/2018. Pronuncia a cui è seguito l’obbligo del Watford di farsi carico anche dell’intero ingaggio del giocatore sino al 30 giugno 2018, pari ad oltre 3 milioni di Euro".