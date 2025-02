Il Napoli parte per Roma sotto il diluvio: sentite cosa urlano i tifosi a Raspadori! | VIDEO CN24

Notizie Napoli - Il Napoli di Antonio Conte parte per Roma! È la vigilia di Lazio-Napoli, gara che si giocherà alle ore 18:00 di sabato 15 febbraio 2025. La squadra si è allenata ad ora di pranzo, con Conte che ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alle ore 13:00.

Gli azzurri sono poi partiti in pullman poco prima delle 17:00 da Castel Volturno alla volta della stazione di Afragola, da li la squadra è salita su un treno Frecciarossa che li porterà alla stazione di Roma Tiburtina. Da li avverrà il trasferimento in hotel dove la squadra sarà in ritiro fino a domani prima della partita contro la Lazio. Tra i più acclamati dai tifosi c'è stato Giacomo Raspadori, con un tifoso che gli ha urlato: "Vai Jack, questa è la tua partita!".



