Il Napoli parte per Marsiglia, c'è anche Fabian! Allan e Ospina in gruppo martedì per gli USA, Koulibaly e Ounas a ferragosto

Notizie Calcio Napoli - Il Napoli domani affronterà il Marsiglia, alle ore 21 al Velodrome con l’Olimpique e subito dopo proseguirà direttamente negli Usa, dove affronterà per due volte in quattro giorni il Barcellona: il 7 a Miami e l’ 11 a Detroit, con il rientro annunciato di Lionel Messi. Sul charter azzurro che alle 17 spicca il volo da Capodichino salirà Fabiàn Ruiz, tornato dalle vacanze e reduce dal trionfo agli Europei Under 21, in cui ha alzato al Coppa ed è stato premiato anche come miglior giocatore della manifestazione.

Per Ancelotti, un recupero importante a cui seguiranno quelli di Allan e Ospina (che si aggregheranno al gruppo martedì prossimo negli Usa) e a Ferragosto di Koulibaly e Ounas, se nel frattempo l’attaccante algerino non sarà stato ceduto. Come riporta Repubblica, si avvicina l’inizio del campionato ed è tempo di serrare i ranghi. Ma il ritorno dei nazionali garantisce al Napoli anche una importante iniezione di entusiasmo, dopo i tanti successi conquistati durante l’estate dai giocatori azzurri. Il primo ad alzare una coppa era stato Mario Rui, trionfando nella Nations League con il suo Portogallo. Poi Fabiàn agli Europei Under 21 giocati in Italia, di Allan in Coppa America con il Brasile e di Ounas con l’Algeria in Coppa d’Africa, manifestazione in cui Koulibaly è arrivato fino alla finale (non giocata per colpa di una squalifica) con il Senegal. Un exploit dopo l’altro, insomma, di cui adesso spera di beneficiare pure Ancelotti. Vincere, si sa, aiuta a vincere.