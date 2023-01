“Il Napoli non entrerà da qui” tifosi delusi e spiazzati fuori al Maradona: pullman SSC Napoli evita tutti | VIDEO CN24

Tifosi del Napoli piuttosto delusi all'esterno del Maradona. Davvero in tanti hanno aspettato l'arrivo del bus della SSC Napoli per salutare la squadra all'ingresso dell'impianto sportivo di Fuorigrotta ma l'attesa è stata vana. Infatti il Napoli ha scelto di non entrare dal solito ingresso bensì di utilizzare quello dove c'è il settore ospiti che dà direttamente in campo. Una scelta che ha deluso i tifosi che volevano dare il loro saluto ai propri beniamini. Il Napoli ha optato per questa scelta per motivi prettamente legati al traffico ed alla viabilità. E' stata dunque una decisione presa in corso d'opera e dettata dalla necessità del momento.

In allegato il video