Il Napoli ha sofferto contro una delle squadre più "mediocri" mai affrontate in Champions

Notizie calcio. Il Napoli vince a Braga per 2-1 al termine di una partita dai due volti: primo tempo dominato ma con poca precisione in zona gol ed un secondo tempo in sofferenza con la buona sorte che aiuta la squadra di Garcia nel finale.

Un avvio che porta comunque in dote tre punti pesanti, arrivati però contro un avversario apparso piuttosto mediocre e con poca qualità. Nonostante ciò gli azzurri hanno sofferto più del dovuto, soprattutto per colpa di un secondo tempo impalpabile e passato più a gestire (male) che cercare il raddoppio.

Il Braga si è dimostrata squadra, sulla carta, di ben poca levatura e proprio questo ha accesso il campanello d'allarme in casa azzurra: una formazione ben più strutturata avrebbe avuto vita sicuramente più facile contro questo Napoli, spaesato e disorientato come poche volte nella fase difensiva. Andando a spulciare le squadre affrontate dal Napoli nella sua storia recente in Champions League, quella lusitana è sicuramente una delle formazioni più abbordabili che abbiano sfidato i partenopei nella massima competizione europea per club: i portoghesi se la giocano con il Marsiglia del 2013/14 (che terminò a zero punti) o con la Dinamo Kiev del del 2016/17 o ancora il Genk del 2019/20 ed i Rangers dello scorso anno.

Sono dunque palesi le lacune che il nuovo Napoli di Garcia sta affrontando: vero che la Champions è sempre competizione probante, ma se le difficoltà si palesano in modo così evidente con avversari ben più che alla portata, allora l'autocritica ed una rapida inversione di rotta sono invenitabili (si spera).