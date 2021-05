Il Napoli femminile travolge 5-0 il San Marino! A oggi sarebbe salvo, rush finale decisivo

Napoli Calcio - Vittoria roboante del Napoli femminile a tre giornate dalla fine e in pienissima corsa salvezza: finisce infatti 5-0 il match casalingo contro il S Marino, con gli azzurri che salgono così al 10° posto a quota 12 a +3 dallo stesso San Marino e a +9 dal Bari ormai in caduta libera. La squadra partenopea, quindi, a oggi sarebbe salva. Diventano quindi decisive le trasferte di Juve e Verona e la gara interna contro la Roma. Un finale tutto in salita, ma la speranza è l'ultima a morire.