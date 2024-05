"Il Napoli di ADL ha toccato il fondo?" Tifosi in città scatenati: il parere dopo il Bologna | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - "Il club di De Laurentiis ha toccato il fondo con Napoli-Bologna?" Questa la domanda il lunedì dopo l'ultimo match di Serie A degli uomini di Calzona. I tifosi in città sono delusi e amareggiati, fra rabbia e sconforto. Abbiamo raccolto i pareri dei tifosi in giro per Napoli, ecco la vox populi a cura di Ilario Covino: