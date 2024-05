Il Napoli Club di Castrovillari è pronto ad ospitare il VI raduno UANM: seguilo su CalcioNapoli24

Il Presidente del club Napoli Cava dei Tirreni e di UANM, Bruno Magliano ha scelto Castrovillari per il VI raduno. La manifestazione più attesa dell'anno, che fa riabbracciare i Club Amici sparsi in ogni parte del Mondo in una giornata che si colorerà di azzurro, si svolgerà domani 25 maggio a partire dalle 10.30 e fino a sera inoltrata.

A Castrovillari il raduno UANM

L'evento potrà essere seguito, LIVE, dalle ore 11:30 alle 13 e dalle 17 alle 19, su CalcioNapoli24 TV (Canale 79 DTT) e sul canale Youtube di CalcioNapoli24, con i nostri inviati Ciro Novellino ed Emanuele Bernardo. Più che emozionato il Presidente del club Napoli Castrovillari Luigi Catapano per questo evento che coincide con il decennale del circolo nato nel lontano 2014 quando, in un incontro avvenuto tra amici, si decise di costituire il Napoli Club; oggi l’associazione, conta circa 100 soci. Per l’importante appuntamento, saranno presenti 30 Club sparsi in tutt’Italia e dall’estero arriveranno i Club di Monaco di Baviera e Zurigo. Saranno presenti alcuni compagni di squadra di Diego Armando Maradona, come Francini e Carannante, oltre al Pampa Sosa.

Sarà l'occasione per vedere la mostra dell’artista Salvador Gaudenti dal titolo “Maradona è mille culure”, un omaggio a Diego Armando Maradona.