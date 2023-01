Il Napoli blinda un altro giovane della Primavera. Si tratta di Pasquale Marranzino, classe 2004, che ha firmato un contratto professionistico.

Pasquale Marranzino

Marranzino firma il primo contratto

Come riportato da Giovanili Napoli, il Napoli crede in lui e questo attestato di stima arriva con la sottoscrizione del primo contratto. Tanti anni in azzurro per il fantasista napoletano, calciatore dalla tecnica sopraffina, ottimo dribbling e visione di gioco.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli