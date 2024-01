Il Napoli è atterrato a Riyadh. Dopo oltre 4 ore di volo charter, la squadra di Mazzarri ha messo piede sul suolo arabo dando il via alla missione Supercoppa. L'aereo degli azzurri è atterrato in Arabia alle 15:30 ore italiane. Ricordiamo che a Riyadh ci sono 2 ore di fuso orario in avanti.