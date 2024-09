Il Monza è arrivato a Napoli nel tardo pomeriggio di sabato 28 settembre in vista della sfida di domenica 29 settembre al Maradona contro il Napoli. I brianzoli sono giunti in ritiro al Grand Hotel Serapide di Pozzuoli, con la truppa di Nesta guidata dall’amministratore delegato Adriano Galliani. Clicca su play per guardare il video: