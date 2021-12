Il Messaggero - Kurzawa vicino alla Lazio: Psg disposto a pagare parte dell'ingaggio

Serie A - Un terzino/difensore centrale e un attaccante sono i ritocchi che ha chiesto Maurizio Sarri per la sua Lazio nel prossimo mercato invernale. In entrata sono stati fatti timidi sondaggi per Kurzawa del PSG. L'esterno francese ha chiesto la cessione dato il poco spazio e la società parigina ha accolto la sua richiesta: qualche agente lo ha proposto alla Lazio. L'ingaggio è alto (oltre i 4 milioni) ma il PSG sarebbe disposto a pagare parte dello stipendio. Per l'attacco è rispuntato il nome di Jovane Cabral dello Sporting Lisbona: esterno tuttofare che può giocare anche come punta centrale. In uscita ci sono Lazzari, che piace al Bologna e Muriqi che invece interessa all'Hull City. A riportarlo è Il Messaggero