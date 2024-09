Il Mattino - Verso Cagliari-Napoli, David Neres dal 1'? La scelta di Antonio Conte

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul contributo di David Neres in campo nelle sue prime due uscite:

"David Neres in campo ci ha messo un nanosecondo per mostrare le sue qualità nel campionato italiano ed alla ripresa del torneo in quel di Cagliari potrebbe addirittura partire dal primo minuto con la maglia azzurra. L'esterno offensivo brasiliano, giunto in quest'ultima sessione di mercato dal Benfica, ha subito messo in mostra i pezzi migliori del suo repertorio deliziando la platea del Maradona. Nell'arco di due spezzoni di partite, infatti, Neres ha già scodellato due assist vincenti (per Simeone nella sfida vinta con il Bologna e per Anguissa, che ha completato la rimonta ai danni del Parma) oltre ad essere stato a dir poco determinante per la remuntada sui ducali.

Il 27enne attaccante sudamericano, acquistato dal Benfica per 28 milioni di euro (contratto quadriennale da 3 milioni a stagione all'ombra del Vesuvio), in due scampoli di partita ha sempre lasciato il segno. E lo ha fatto sempre in pieno recupero. Non c'è solo il Parma nella sua... bacheca. Basti pensare che nella gara d'esordio in azzurro - contro il Bologna il 25 agosto scorso sempre al Maradona - gli sono bastati appena 6' per incunearsi in area felsinea e scaricare un pallone delizioso che Simeone ha dovuto soltanto calciare in porta per il definitivo 3-0 in zona Cesarini. In tutto 23' giocati in due gare e già due assist con il Napoli. Gli assist sono il suo pane quotidiano, ma Neres non disdegna anche la gloria personale. Fin da quando giocava nell'under 20 del Sao Paolo, infatti, l'attaccante brasiliano ha quasi equiparato la casella assist a quella dei gol (74 reti condite da 71 servizi assistenza dal 2016 ad oggi)".