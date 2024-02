Il Mattino - Schiaffo di De Laurentiis a Zielinski, ma anche il polacco ha le sue colpe: ecco quali

Ultime notizie Napoli - "Sei mesi per covare la vendetta", l'edizione oggi in edicola de Il Mattino commenta così l'esclusione da parte di De Laurentiis dalla lista Champions di Piotr Zielinski:

"E alla fine De Laurentiis ha colpito con uno schiaffo Zielinski: fuori dalla lista Champions, il polacco non andrà neppure in panchina con il Barcellona. L'uomo dalle 355 partite con la maglia del Napoli, 41 presenze in Champions League con sette gol (l'ultimo al Real Madrid), è stato messo alla porta europea. Ma è pure colpa del centrocampista che, distratto dal futuro, paga il suo atteggiamento negli ultimi tempi con Mazzarri, quel modo di allenarsi che non convince lo staff tecnico, il suo rendimento in campo. Uno, insomma, che dal punto di vista del Napoli, ha iniziato a tirare i remi in barca e su cui non si può fare affidamento. E allora, ecco la decisione che è legata, c'è poco da fare, anche al fatto di aver respinto tutte le proposte di rinnovo presentate dal Napoli in questi mesi".

Piotr Zielinski è al Napoli dal 2016, fin dai tempi di Sarri: intoccabile per tutti gli allenatori, in questi otto anni in azzurro. Ma per De Laurentiis è stato troppo pesante lo smacco per non prendere la bandiera e buttarla via:

"Lui, il presidente, ha fatto di tutto per tenersi Zielinski. E davanti al muro, ai numerosi no, alle scelta di lasciare da svincolato (vale almeno una trentina di milioni), ecco la reazione. Legata anche agli atteggiamenti di Zielinski, sostiene la società. Almeno questo è il messaggio che De Laurentiis vuole mandare ai suoi. Peraltro, il patron è infastidito con il polacco ma anche con l'Inter e con il suo ad Marotta perché convinto che da tempo ci sia un accordo tra i nerazzurri con il fantasista polacco (firmerà un triennale)".