Napoli - Succede sempre così: tutti a guardare l’uomo più atteso e poi a rubare l’occhio è l’ultimo arrivato. I riflettori del San Paolo aspettavano solo di illuminare lui, ma dopo i 6 gol nelle prime due amichevoli Victor Osimhen rimane a secco. Come riporta Il Mattino, la buona notizia arriva dall'ultimo arrivato Andrea Petagna. Come riportato dal quotidiano, Osimhen è stato il peggiore in campo contro la squadra di Oddo, mentre Petagna il migliore. Luci e ombre a Napoli.