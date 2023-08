Il Mattino - L'agente di Gabri Veiga dovrebbe aver partecipato alla cena di De Laurentiis ieri a Sapri

Ferragosto in Campania, precisamente in Cilento, per Aurelio De Laurentiis e famiglia. Secondo quanto riportato dall'edizione online de Il Mattino, alla cena di ieri sera del patron azzurro avrebbe partecipato anche l'agente di Gabri Veiga:

"Aurelio De Laurentis ha voluto ha trascorso questi giorni di vacanza in costiera cilentana. A bordo del suo yatch Deep Blu II, è stato notato nella baia del buon dormire a Camerota e nell'area marina protetta Infreschi-Masseta.

Nella giornata di ieri ha sostato a largo della costa di Sapri e in serata è sceso dalla sua imbarcazione con dodici persone, tra cui la figlia Valentina e il figlio Edoardo, e con un tender ha raggiunto il porto dove ad attenderlo c'era un nutrito gruppo di tifosi in delirio.

Con un pulimino hanno raggiunto il ristorante Lucifero, dove il presidente del Napoli ha prenotato personalemente la cena. Tra gli ospiti ci sarebbe stato anche l'agente del calciatore spagnolo Gabri Veiga".