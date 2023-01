Il Mattino - Inter-Napoli, Meret ha la febbre: in preallarme Sirigu

Ultime notizie SSC Napoli - "Piccolo campanello d’allarme in casa Napoli prima del match di questa sera a San Siro", a scriverlo è Il Mattino di Napoli:

Febbre, quindi, per Alex Meret, come riporta il quotidiano:

"In preallarme c'è dunque Salvatore Sirigu, il secondo portiere fin qui mai sceso in campo. Lo staff medico monitora da vicino la situazione ed è fiduciosa di poter recuperare Meret in queste ore che segnano l’avvicinamento al match. Alex è in ritiro all’Hotel Sheraton di Milano da ieri sera insieme con il resto del gruppo e spera di poter scendere in campo dal primo minuto ma la decisione finale arriverà solo a ridosso del match".