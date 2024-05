Il Mattino - Gasperini stuzzicato da lasciare l'Atalanta, accetterebbe il Napoli per questo motivo: le ultime

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli approfondisce oggi il tema allenatore: il tempo stringe e questa sera c'è la finale di Europa League fra l'Atalanta di Gasperini e il Bayer Leverkusen, di Xabi Alonso.

Proprio Gasperini sembra in cima alle idee di De Laurentiis-Manna, ma stando a quanto scrive il quotidiano il tecnico non ha ancora deciso:

"Al di là di come si metteranno le cose questa sera, il futuro di Gasperini appare ancora nebuloso e ingarbugliato. L'idea di lasciare Bergamo lo stuzzica , tanto più se stasera metterà le mani sulla coppa. E il Napoli è lì alla finestra che studia, osserva, aspetta un cenno da quello che sembra davvero essere diventato il candidato numero uno per raccogliere la patata bollente della panchina azzurra. Non sarà tanto una questione di cifre, di offerte, di soldi e di contratti. Lo ha detto chiaro e tondo lo stesso Gasp alla vigilia dell'ultima gara di campionato contro il Lecce: «Quello che conta è la sfida». Insomma, tutto ruota attorno agli stimoli, che a Napoli potrebbero esserci eccome. De Laurentiis ha promesso una ricostruzione importante per tornare a competere su tutti i fronti. È questa la vera sfida che Gasperini potrebbe decidere di accettare con l'idea di riportare a Napoli l'entusiasmo perduto ".

Ma quali sono le possibili alternative?

"Gasp resta in cima alla lista dei desideri del patron, ma pure le piste che portano a Italiano, Conte e Pioli non sono del tutto tramontate. Il Napoli si muove sempre si più tavoli con l'idea di non farsi trovare impreparato come la scorsa stagione e dover ricorrere a improbabili piani B (alla Garcia) i cui risultati sono oramai sotto gli occhi di tutti. De Laurentiis non vuole più sbagliare. O meglio, non può".