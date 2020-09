Il Mattino - De Laurentiis vedrà da casa l'amichevole con lo Sporting, nessuna novità sull'inchiesta federale

Napoli - Arrivano notizie riguardo il caso Coronavirus che ha cionvolto il presidente De Laurentiis. Come riporta Il Mattino, De Laurentiis staserà vedrà in Tv l’amichevole tra Sporting Lisbona e Napoli, dopo aver già vista quella contro il Pescara. Nessuna novità sull’eventuale apertura di un’inchiesta federale sulla positività al Covid di De Laurentiis e la sua presenza a Milano per l’assemblea dei presidenti della Lega A. «Ho letto anche di questo, di un approfondimento in merito a ciò che si è verificato, ma non ho notizie per adesso. Meno male che, al momento, non abbiamo ulteriori contagi, spero anche gli altri che hanno effettuato il tampone siano negativi al test. Speriamo che Aurelio possa rimettersi quanto prima», ha detto il vicepresidente della Figc Cosimo Sibilia a Radio Punto Nuovo