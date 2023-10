Il Mattino - De Laurentiis doveva blindare Spalletti con questa mossa: errore quello della PEC, a gennaio ha 'scoperto' l'addio

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino torna sulla 'strategia' di De Laurentiis con Spalletti che non ha pagato:

"Chissà se tornando indietro De Laurentiis non cambierebbe strategia con Luciano da Certaldo: magari con un'offerta di rinnovo già a novembre del 2022, durante la sosta per il Mondiale. Altro che Pec inviata dal ragioniere del club, piuttosto un bel nuovo contratto come riconoscimento della magica stagione in corso coronata con il ritorno dello scudetto dopo 33 anni. Zero. Convinto di poter fare a meno di tutto e di tutti, De Laurentiis non si è strappato le vesti quando ha capito che il condottiero dello scudetto aveva deciso di abbandonarlo. Cosa che aveva compreso a gennaio, quando ha scoperto che Spalletti viveva in una stanzetta di Castel Volturno".