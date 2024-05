Il Mattino - Conte in eccitazione: via libera alle clausole, chiamata ad ADL e voglia di annunciare che Napoli era la sua prima scelta

Ultime news SSC Napoli - Antonio Conte non vede l'ora di sedere sulla panchina dei partenopei, è in agitazione e aspetta con entusiasmo di iniziare questa avventura. Lo racconta Il Mattino di Napoli:

"Tutto fatto, insomma. Anche perché Conte ha una fretta matta di iniziare la sua avventura in azzurro alla luce del sole, ha sposato Napoli e il Napoli con un entusiasmo da ragazzino e ha dato mandato ai suoi legali di non spingere troppo per clausole in uscite, cavilli e così via. È pienamente convinto che Napoli sia la piazza giusta per lui e vuole aprire un ciclo. Perché, dopo aver sentito ancora una volta pochi giorni fa De Laurentiis, è sempre più convinto che lui e il Napoli abbiamo la stessa ambizione e la stessa fame. Non teme la sfida, non gli importa che non ci sia la Champions: voleva il Napoli e lo ha avuto. Così come De Laurentiis voleva Conte. A ogni costo. E ora Antonio sogna il primo abbraccio al Maradona, non vede l'ora di poter parlare con i calciatori con i mal di pancia e convincerli che è qui a Napoli che troveranno la felicità. Conte ormai si muove da giorni come se fosse l'allenatore del Napoli, non ha bisogno del tweet di annuncio ufficiale: quella panchina la sente già sua, vuole il Napoli e spiegherà che è stata la sua prima scelta, altro che Juventus o Milan. Non vuole che passino messaggi sbagliati ai tifosi, lo dirà appena avverrà la presentazione. È un percorso di fatica e di sudore che lo attende. Ma non lo spaventa perché le ambizioni del Napoli che considera tra i club più grandi al mondo, sono le sue stesse ambizioni. Conte conosce le insidie dei rapporti col patron ma non li teme".