Il Mattino attacca - Tre allenatori, nessuno ha trovato collocazione per Lindstrom: pagato 6 milioni a partita ad oggi

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino attacca le scelte di mercato estive del club azzurro, con Lindstrom, Cajuste e Natan che non hanno reso abbastanza. E su Jesper Lindstrom scrive:

"È arrivato dall'Eintracht Francoforte per 30 milioni di euro e ha messo insieme fino a oggi 475 minuti tra campionato e coppe. Facendo due conti: sarebbero circa 5,2 partite (da 90 minuti) e per tanto ogni partita di Linstrom è costata fino a oggi al Napoli circa 6 milioni di euro. Non male per un giocatore che ha messo a referto zero gol e zero assist. Come se non bastasse, nessuno tra i tre allenatori che si sono avvicendati in questa stagione a Napoli ne hanno trovato una collocazione tattica definita. La ciliegina sulla torta è stata la clamorosa occasione fallita contro il Barcellona, quando con quel colpo di testa a due passi dalla porta catalana ha sprecato il pallone che poteva valere il pareggio. Periodo ipotetico, appunto. Ma che fotografa alla perfezione la definitiva bocciatura di un mercato che non ha portato nulla al disastroso Napoli di questa stagione".