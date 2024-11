Il Mattino anticipa - Lazio-Napoli, ancora una trasferta vietata ai napoletani!

Ultime notizie SSC Napoli - Si avvicina il match di Coppa Italia, fra Lazio e Napoli, che si giocherà allo stadio Olimpico il 5 dicembre. L'edizione oggi in edicola de Il Mattino svela:

"Ancora una trasferta vietata per i tifosi azzurri residenti a Napoli e in provincia. L'Osservatorio e il Casms hanno stabilito il divieto di vendita di tagliandi per la gara valida per gli ottavi di finale di coppa Italia in programma allo Olimpico di Roma il prossimo 5 dicembre contro la Lazio. In virtù di tale decisione, quindi, si va anche verso lo stesso stop per i tifosi biancocelesti che invece dovrebbero arrivare al Maradona appena 4 giorni dopo per la gara (stavolta di campionato) di domenica 9 dicembre che vedrà ancora contrapposte la squadra di Antonio Conte e quella allenata da Marco Baroni".