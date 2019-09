Il Mattino - ADL intavola il rinnovo di Fabian Ruiz con l'agente! Respinte le offerte di Real Madrid, Inter e Valencia

Notizie calcio Napoli - Come riporta Il Mattino, il progetto Carlo Ancelottiha un perno fondamentale: Fabian Ruiz. Se gira lui, il progetto può prendere il volo. Altrimenti, sono guai. Il rendimento dello spagnolo ancora non è sufficiente. Lui può essere una delle armi letali, il sole che dà vita agli incursori: ora è solo una luna che vive di luce riflessa. Ma se non lo sollecitano, resta spento. Anche Aurelio De Laurentiis si è reso conto di quanto sia prezioso Fabian, tanto da intavolare la trattativa per il rinnovo del contratto.

Napoli, Fabian Ruiz verso il rinnovo