Ultime calcio - Sconfitta interna per il Legia Varsavia in campionato. Quello che sarà il prossimo avversario del Napoli in Europa League, ha perso 1-0 il Lech Pozna?. A decidere il match è stata la rete segnata nella ripresa da Mikael Ishak. Si mette male per il Legia, quart'ultimo in classifica.