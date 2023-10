Il Governo ha nominato Spalletti nuovo "Ambasciatore dello Sport italiano nel Mondo"

Ultime notizie. Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato ieri in visita a Coverciano, nel centro sportivo della FIGC in occasione della conferenza stampa di Luciano Spalletti.

Spalletti ambasciatore dello sport italiano nel mondo

Come riporta oggi il quotidiano Il Mattino, il ministro Tajani si è anche fermato a pranzo con Spalletti e i giocatori: l'occasione è stata la nomina di Spalletti come nuovo "Ambasciatore dello Sport italiano nel mondo". Una decisione motivata con queste parole: "Non soltanto perché è l’immagine del nostro calcio nel mondo ma anche perché è una persona di valori", ha detto il ministro.

Spalletti ringrazia: "Devo diventare migliore di quello che sono, mi dà grande responsabilità, renderò partecipi i calciatori di questo mio nuovo incarico".