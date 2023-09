Il giorno dopo Genoa-Napoli: a Marassi una squadra brutta, poco è mancato che i capitomboli diventassero due

Il giorno dopo Genoa – Napoli. Doveva essere la gara del riscatto dopo il capitombolo interno contro la Lazio. Poco è mancato che i capitomboli diventassero due. Mai si è avuta netta la sensazione di superiorità della squadra Campione d’Italia contro una neopromossa. Azzurri apparsi lentissimi nella manovra, indecisi nel pressing, poco organizzati in ogni reparto e sicuramente per nulla incisivi in fase offensiva.

Il giorno dopo Genoa – Napoli. A Marassi è andato in scena un Napoli che non si vedeva così brutto da anni. Primi 70 minuti da nulla cosmico, durante in quali è stato capace di subire anche due reti. La prima sul finire della prima frazione da azione d’angolo. La seconda ad inizio ripresa. Meret ha deciso di abbattere Ostigard. Pallone respinto a cinque metri e raddoppio dei padroni di casa.

Il giorno dopo Genoa – Napoli. Garcia, non certo esente da colpe per questo inizio di stagione “mollo”, mette mano ai cambi. E proprio dalla panchina arriveranno i goal che, se non altro eviteranno la seconda sconfitta consecutiva. Rasbadori e Politano tirano fuori dal cilindro due missili terra aria che finiscono entrambi all’incrocio. Vuoi per i cambi, vuoi perché forse i giocatori abbandonano uno spartito che non esiste, la squadra nei venti minuti finali, sembra trasformata. In tanti iniziano a muoversi senza palla. Zielinski si impadronisce del centrocampo e la musica cambia. Ma troppo tardi. Tempo per ribaltarla completamente, ce ne sarebbe anche. L’assalto finale è più di pancia e orgoglio che di organizzazione . Garcia, non “contento”, tira fuori Kvaratskhelia, dentro Zerbin. Per Lindstrom e Simeone, neanche un minuto.

Il giorno dopo Genoa – Napoli. Un giocatore, tranne Lui, non ha mai fatto una squadra. Tutto questo non è spiegabile con la partenza del pur fortissimo di Kim. La squadra sembra aver smarrito idee di gioco e certezze. E la consapevolezza di essere forte. A ciò si aggiunga che molti elementi chiave, Kvaratskhelia su tutti, sono in palese ritardo di condizione. Per il momento le nuove idee (….?) di Garcia non hanno prodotto i frutti sperati. C’è molto da lavorare e il debutto in Champions è alle porte. Lo spogliatoio faccia quadrato e riparta dai venti minuti finali di ieri.

