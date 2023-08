Il gesto di Natan in conferenza stampa che ha stupito tifosi e addetti ai lavori

Natan de Souza si è presentato oggi alla stampa in conferenza. Il difensore brasiliano ha sulle spalle la pesante eredità di Kim Min-Jae, ma si è mostrato subito sicuro di se e pronto all'uso per Rudi Garcia. C'è un gesto dell'ex Bragantino che ha colpito maggiormente tifosi e addetti ai lavori, e riguarda proprio la sua conferenza stampa.

Era da tempo che non si vedeva un giocatore straniero neo acquisto del Napoli presentarsi parlando in italiano. O quantomeno, tentando di sforzarsi per parlare in italiano e farsi capire senza l'ausilio del traduttore. Nei giorni scorsi il difensore aveva anche postato una storia su Instagram in cui si intravedeva un file sul suo computer dove c'era scritta proprio l'introduzione in italiano del suo discorso in conferenza. Gesto molto apprezzato e da sottolineare.