Ultimissime - Il Comitato Tecnico Scientifico è preoccupato per il rialzo dei contagi e secondo La Repubblica, avrebbe consigliato al premier Mario Draghi di mantenere la linea della prudenza: di conseguenza no alla riapertura di piscine e palestre, neanche per corsi individuali o per terapie riabilitative, no all'apertura di sale gioco e sale bingo e ai corsi pomeridiani per bambini.

